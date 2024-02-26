Осинькин – о стажировке Дзагоева в «Крыльях»: «Мы допускали его везде»

Игорь Осинькин, главный тренер самарских «Крыльев Советов» рассказал о стажировке Алана Дзагоева в его команде.

«Он был внутри команды на стажировках. Редко такое бывает, но мы допускали его везде. Конечно, Алану я отказать не мог. Те две недели, которое он у нас провел, надеюсь, в чем‑то ему помогли», - говорит Осинькин с надеждой телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом году Дзагоев осенью завершил свою профессиональную карьеру, покинув греческую «Ламию». А уже зимой как начинающий тренер постажировался в клубе первой восьмёрки РПЛ, самарских «Крыльях».

Ранее тренерский потенциал Алана оценил спортивный директор самарских «Крыльев» Сергей Корниленко.