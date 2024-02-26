Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Агент Селюк ответил на вопрос о будущем Гбамбле из «Ахмата» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 16:30 Комментировать

Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем ивуарийского футболиста.

«Пока рано что-либо говорить. Сейчас он на сборах в «Ахмате», тренируется вместе с командой. Приехал совсем недавно, поэтому пока без конкретики», - сказал Селюк.

В сезоне 2023/2024 Нене Гбамбле поучаствовал в девяти официальных матчах «Ахмата». В них ивуарийский полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«Ахмат» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Ахмат Нене Гбамбле ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Месси выступил с заявлением
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
17:36 · Россия. Премьер-лига
​Каманцев высказался насчёт объявления судейских решений в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Локомотива» Ньямси взялся за изучение русского языка
17:27 · Россия. Премьер-лига
Осинькин – о стажировке Дзагоева в «Крыльях»: «Мы допускали его везде»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер рассказал, какое прозвище в «Локомотиве» дали новичку Ньямси
17:07 · Россия. Премьер-лига
Белоус назвал фаворита матча «Зенит» - «Спартак»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Заболотный — о возможном отъезде в Европу: «Жена с детьми наверняка бы подумали: «Куда ты лезешь?» 1
16:50 · Россия. Премьер-лига
Быстров готов работать в «Спартаке»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Пока здоровье позволяет — буду играть»
16:42 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Деньги в футбол не играют, но без них ничего выиграть невозможно»
16:26 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «В последнее время мне нравится критика»
16:14 · Россия. Премьер-лига
Агент Тормены: «Витор готов к возобновлению сезона»
16:11 · Россия. Премьер-лига
Каррера пожелал «Спартаку» выиграть оставшиеся матчи РПЛ в текущем сезоне
16:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о приговоре Промеса: «Не верю европейским судам»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в прямом эфире после зимней паузы
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Чуперка не перейдёт в питерское «Динамо» эксклюзив
Все новости
Рекомендуем