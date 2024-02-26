Российский агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы полузащитника «Ахмата» Нене Гбамбле, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем ивуарийского футболиста.

«Пока рано что-либо говорить. Сейчас он на сборах в «Ахмате», тренируется вместе с командой. Приехал совсем недавно, поэтому пока без конкретики», - сказал Селюк.

В сезоне 2023/2024 Нене Гбамбле поучаствовал в девяти официальных матчах «Ахмата». В них ивуарийский полузащитник записал на свой счёт один результативный пас на партнёра.

«Ахмат» на текущий момент занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.