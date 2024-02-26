​Стало известно, какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в прямом эфире после зимней паузы

Общедоступный телеканал «Матч ТВ» в ближайшие выходные покажет четыре матча чемпионата России по футболу в прямом эфире.

Первый матч РПЛ после зимних каникул состоится в пятницу, 1 марта 2024 года, в котором сыграют «Ростов» и «Крылья Советов».

Телеканал «Матч ТВ» в прямом эфире покажет следующие футбольные матчи:

- «Краснодар» – «Рубин», встреча начнётся в 16:30 по московскому времени в субботу, 2 марта;

- «Зенит» – «Спартак» Москва, матч также пройдёт в субботу, 2 марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск;

- «Пари НН» – «Факел», матч запланирован на воскресенье, 3 марта, 14:00 мск;

- «Динамо» Москва – «Локомотив» Москва, встреча начнётся в 16:30 по московскому времени в воскресенье, 3 марта.

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