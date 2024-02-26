Полузащитник Валерий Чуперка не станет игроком «Динамо» из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Стоит отметить, что на днях 31-летний Чуперка обрёл статус свободного агента после ухода из «Кубани». Теперь опытный футболист ищет себе новую команду. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Чуперку в 325 тысяч евро.

Ранее Валерий Чуперка поиграл в России за многие команды, в том числе за «Тамбов» и «Томь».

Добавим, что питерское «Динамо» в настоящий момент выступает во Второй лиге, то есть в третьем по рангу футбольном дивизионе России.