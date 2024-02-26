Нападающий Мохамед Конате не хочет продлевать контракт с «Ахматом». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт 26-летнего Конате с «Ахматом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Таким образом, представитель сборной Буркина-Фасо может покинуть грозненский клуб летом в статусе свободного агента.

Конате играет за «Ахмат» с лета 2021 года. С тех пор нападающий провёл 77 матчей, в которых забил 28 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

После первой части сезона «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 марта – против «Урала» на своём поле.