Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Конате не хочет продлевать контракт с «Ахматом» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 15:18 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 19:00

Нападающий Мохамед Конате не хочет продлевать контракт с «Ахматом». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Действующий контракт 26-летнего Конате с «Ахматом» рассчитан до завершения нынешнего сезона. Таким образом, представитель сборной Буркина-Фасо может покинуть грозненский клуб летом в статусе свободного агента.

Конате играет за «Ахмат» с лета 2021 года. С тех пор нападающий провёл 77 матчей, в которых забил 28 голов и отдал два результативных паса на партнёров.

После первой части сезона «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт 2 марта – против «Урала» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
мохамед конате Ахмат

Новости по матчу

25 Февраля
21:36
Президент «Урала» — о трансферах: «Взяли не всех, кого хотели»
23 Февраля
13:09
Агент: У Помазуна на первом месте футбол, а не бабки
22 Февраля
17:08
Агент Селюк: «Конате пока рановато в Саудовскую Аравию»
11:01
Агент Помазуна: «Были варианты в Саудовской Аравии, но Илья туда не хочет» 1
10:23
Новичок «Ахмата» Талал рассказал, почему решил перейти в грозненский клуб
21 Февраля
21:08
«Урал» полетит на матч РПЛ с «Ахматом» прямо из Дубая
16:43
Президент «Урала» Иванов: «Стадион будет готов к домашнему матчу с «Зенитом»
20 Февраля
13:24
В «Урале» сообщили о переговорах с Ганчаренко по новому контракту
19 Февраля
19:08
Адвокат Влута рассказал, когда будет рассмотрена апелляция по делу футболиста
16 Февраля
17:25
Игрок «Урала» Кики сравнил работу судей в России и Португалии
15:11
Защитник «Урала» Кики признался, что его удивила холодная погода в России
15 Февраля
16:36
Агент Селюк: «Конате до лета в «Ахмате»
09:26
Игрок «Ахмата» Семёнов: «Были токсичные моменты, когда ко мне относились несправедливо»
14 Февраля
10:09
Орлов: «Спартаку» обязательно нужен новый вратарь»
13 Февраля
09:58
Президент «Урала» Иванов: «Не вправе осуждать «Зенит», но мне ближе путь, по которому идёт «Краснодар»
09:47
Президент «Урала» Иванов: «Мы ищем нападающего»
09:13
Президент «Урала» Иванов: «Юшину нужно было сменить обстановку, чтобы встряхнуться»
12 Февраля
09:25
Агент Помазуна — о будущем футболиста: «Всё зависит от «Урала»
09:12
Президент «Урала» Иванов: «Помазун у нас до конца сезона»
07 Февраля
16:01
В «Ахмате» заявили, что работа на трансферном рынке никогда не прекращалась
06 Февраля
16:25
Переход Зукича в «Урал» сорвался
05 Февраля
15:04
Новиков: «Не верю, что Помазун перейдёт в «Спартак»
14:23
Агент Помазуна: «Илья до конца сезона в «Урале», у него контракт»
04 Февраля
16:47
Президент «Урала» Иванов — о возможном переходе Помазуна в «Спартак»: «Первый раз слышу»
15:45
Агент Помазуна отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в «Спартак»
13:50
Опция выкупа Челиковича «Ахматом» была активирована автоматически
13:36
В «Ахмате» заявили, что клуб ориентирован на аренды футболистов
31 Января
10:49
«Ахмат» подтвердил продление контракта с Тодоровичем
30 Января
11:37
Марат Быстров: «Был вариант с Турцией, но «Ахмат» не устроили деньги, которые за меня предложили»
10:16
Президент «Урала» Иванов: «Селекционный отдел день и ночь смотрит футболистов»
29 Января
16:07
Игрок «Урала» Влут может пропустить остаток сезона
15:20
Агент Конате: «Мохамед доработает свой контракт с «Ахматом» до конца»
11:24
Агент Дивановича: «С 20 февраля Заим приступит к тренировкам в общей группе «Ахмата»
25 Января
14:36
Влут прибыл в расположение «Урала» с травмой
11:46
Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»
24 Января
14:09
«Урал» объявил о расставании с Цулукидзе
13:09
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
22 Января
15:46
Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
14:47
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:25
Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет вернуть двух звёзд ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Замена Анчелотти: «Реал» выбрал нового главного тренера Де Брёйне принял решение по своему будущему ​Назван клуб, который мечтает возглавить Хаби Алонсо Модрич получил первое предложение - назван клуб Тренер «Аль-Насра» высказался о Криштиану Роналду ​«Ливерпуль» возглавит один из трёх тренеров – названы имена Гюлер принял решение о карьере в «Реале»
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Реал» лишь в концовке забил единственный гол в ворота «Севильи» «Реал» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» Первый шаг Клоппа к квадруплу: «Ливерпуль» в овертайме сломил «Челси» и выиграл Кубок английской лиги «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» Роналду, угомонись, хватит позориться, имей совесть ​Месси выступил с заявлением
Спортивные новости
Фёдор Канарейкин – о достижении Гусева: «Рекорд Мозякина побить, это надо иметь большой талант» Андрей Чесноков – об игре Меншика: «Он классный теннис показывает» Свищёв высказался о возможном недопуске российских спортсменов на международные соревнования Московское «Динамо» стало победителем регулярного чемпионата КХЛ впервые за десять лет СКА уступил «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ — московское «Динамо» заняло первое место в Западной конференции Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Февраля
16:03 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о приговоре Промеса: «Не верю европейским судам»
15:58 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, какие матчи РПЛ покажет «Матч ТВ» в прямом эфире после зимней паузы
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Чуперка не перейдёт в питерское «Динамо» эксклюзив
15:52 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «При Старостине к Джикии бы так не отнеслись»
15:44 · Молодёжное первенство
Молодёжная команда «Химок» завершила сборы в Турции двумя матчами
15:40 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Объявление судейских решений будет затягивать время, зачем это нужно?»
15:33 · Молодёжное первенство
«Леон Сатурн» сыграл вничью с молодёжной командой «Сочи»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Новиков: «Наших судей свистом с трибун не напугать»
15:10 · Россия. Премьер-лига
​Ташуев – об объявлениях судейских решений: «Превращаем футбол в театральное действо с антрактами и паузами»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Есть ли админресурс у «Зенита»? Это только разговоры»
15:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» принял участие в форуме «Россия»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Что изменит объявление судейских решений? Просто воздух погоняли»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Аршавин оценил идею с лимитом на легионеров
14:40 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Я удивился, когда «Спартак» взял Классена»
14:26 · Россия. Премьер-лига
В агентстве Сперцяна заявили, что футболист не планировал покидать зимой «Краснодар»
Все новости
Рекомендуем