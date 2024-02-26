​Ташуев – об объявлениях судейских решений: «Превращаем футбол в театральное действо с антрактами и паузами»

В понедельник было объявлено о том, что весной на матчах Российской премьер-лиги и Кубка России арбитры будут объявлять свои решения по громкой связи на стадионах. Речь о решениях, которые будут приниматься после вмешательства ВАР.

Комментарий по поводу этого нововведения дал Сергей Ташуев – главный тренер воронежского «Факела».

«Надо посмотреть, как это будет работать. ВАР отнимает игровое время, мы теряем интенсивность. Мы теряем своеобразие футбола и превращаем его в театральное действо с антрактами и паузами. Это будет мешать игре. Слишком много всего навороченного», - цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

Матчи девятнадцатого тура Российской премьер-лиги растянутся на три дня – они пройдут с 1 по 3 марта включительно. «Факел» в ближайшем туре будет играть против «Пари НН» на выезде.