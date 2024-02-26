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​Аршавин оценил идею с лимитом на легионеров

26 Февраля 2024 • 14:51 Комментировать

Андрей Аршавин, занимающий в «Зените» пост заместителя генерального директора по спортивному развитию, высказался о возможном введении в России лимита на легионеров.

«Я против налога на легионеров. Уже не знают, за что деньги содрать?! Каждый раз переписывают правила – то 2% от зарплаты надо выплачивать, теперь вот налоги», - цитирует Аршавина Sport24.

По словам Аршавина, в случае введения налога на легионеров цены на российских футболистов вырастут ещё сильнее. Аршавин отметил, что сейчас ценники игроков из России и так завышены.

После восемнадцати туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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