Червиченко высказался о внедрении судейского эксперимента в РПЛ

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался касательно внедрения в РПЛ и Кубке России судейского эксперимента. При вмешательстве системы VAR арбитры будут публично озвучивать свои решения.

«Благодаря нововведению будет понятно, какие решения и почему принимают судьи. Всё должно быть максимально открыто и понятно, особенно если они хотят привлекать людей на трибуны», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Российская премьер-лига возобновится в начале марта. В рамках 19-го тура состоится принципиальный поединок между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».