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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «РФС старается делать всё, чтобы не было влияния судей на результат»

26 Февраля 2024 • 13:26 Комментировать

Экс-голкипер национальной команды России и московского «Динамо» Владимир Габулов высказал свое мнение о том, что судьи матчей Премьер-лиги и Кубка России будут публично озвучивать свои решения после вмешательства системы VAR.

«РФС старается делать всё, чтобы арбитраж был объективным, чтобы не было возможности влияния на результат со стороны судейского корпуса. Объявление решений сделает судейство более прозрачным», - передает слова Владимира «Чемпионат».

Эксперимент начнет действовать с первого тура после возобновления чемпионата России. Поединки 19-го тура Премьер-лиги состоятся в первых числах следующего месяца.

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Габулов VAR
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