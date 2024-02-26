В «Урале» назвали интересной идеей объяснять решения после VAR

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о судейском нововведении в России. На матчах чемпионата и Кубка страны арбитры будут озвучивать свои решения после применения системы VAR.

«Интересная идея. В хоккее судьи объявляют - ничего страшного не происходит. Болельщики будут понимать, почему отменили гол, почему поставили или не поставили пенальти. Ничего плохого нет», - приводит слова руководителя «Чемпионат».

Эксперимент начнет действовать с первого тура после возобновления Российской премьер-лиги. Матчи 19-го тура чемпионата страны состоятся в первых числах марта.