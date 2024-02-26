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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бывший вице-президент РФС – об уровне футбола в России: «Не могу сказать, что мы приходим в себя» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 13:30 Комментировать

Бывший вице-президент РФС Александр Тукманов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил итоги зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге.

Ранее мы подсчитали, что клубы РПЛ потратили в это зимнее окно больше, чем в прошлое почти в 2,5 раза.

«Да, для отечественного футбола был серьёзный удар, когда нас отстранили от международных соревнований. То, что мы приходим в себя, я не могу этого сказать сейчас. Потому что наш футбол каким был, таким и остался, на том же уровне. Сложно оценить, стали ли мы лучше или хуже. Нам сегодня в отсутствие международных матчей сложно делать объективные выводы. Варимся в своём соку, какие-то матчи нам нравится смотреть, какие-то скучно. У меня нет ответа, стали ли мы лучше или хуже. Мы такие, какие мы есть», — сказал Тукманов.

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Александр Тукманов РПЛ
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