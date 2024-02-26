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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» Махачкала интересовалось полузащитником «Факела» эксклюзив

26 Февраля 2024 • 13:04 Комментировать

Полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста проявляло махачкалинское «Динамо». Однако сделка не состоялась.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Мендель сыграл 13 поединков. Полузащитник не отметился результативными действиями, получив одну желтую карточку.

После 18 туров чемпионата России воронежская команда набрала 21 очко и находится на 11-й строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Динамо Махачкала Андрей Мендель трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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