Полузащитник воронежского «Факела» Андрей Мендель мог сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», заинтересованность в подписании 28-летнего футболиста проявляло махачкалинское «Динамо». Однако сделка не состоялась.

В первой половине нынешнего сезона Российской премьер-лиги Мендель сыграл 13 поединков. Полузащитник не отметился результативными действиями, получив одну желтую карточку.

После 18 туров чемпионата России воронежская команда набрала 21 очко и находится на 11-й строчке в турнирной таблице.