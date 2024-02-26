Спортдиректор «Оренбурга»: «Чем яснее решения судей для зрителей и команд, тем лучше»

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», отреагировал на судейский эксперимент в матчах Премьер-лиги и Кубка России.

«Станет ли судейство лучше с введением объяснения решений после вмешательства VAR, покажет только время. Чем яснее решения для зрителей и команд, тем лучше. Такое только приветствуется», - приводит слова Андреева «Чемпионат».

«Оренбург» занимает 14-место в турнирной таблице Премьер-лиги. После 18 туров команда набрала 15 очков. В первом поединке после зимнего перерыва «Оренбург» на выезде встретится с московским ЦСКА.