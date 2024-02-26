В «Пари НН» одобрили судейский эксперимент

Давид Мелик-Гусейнов, который является гендиректором «Пари НН», прокомментировал информацию о судейском эксперименте в российском футболе. Со второй половины сезона арбитры будут озвучивать свои решения после применения системы VAR.

«Очень рад этому решению и считаю, что это правильно. Мы неоднократно об этом даже публично заявляли, что было бы хорошо, если судьи комментировали своё решение прямо на матче», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что матчи 19-го тура Российской премьер-лиги состоялся в начале марта. Нижегородский коллектив в первом поединке после паузы на своем поле сыграет с «Факелом».