В первых числах марта возобновится розыгрыш Российской премьер-лиги. Сразу после зимнего перерыва болельщики увидят принципиальный матч между «Зенитом» и столичным «Спартаком».

Делегация «красно-белых» отправится в Санкт-Петербург за три дня до встречи. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ранний вылет – это исключительно инициатива главного тренера «народной команды» Гильермо Абаскаля.

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится на стадионе «Газпром Арена» в субботу, 2 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой хозяева занимают второе место, а гости – пятое.