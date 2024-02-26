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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Масоэро высказался о возможном возвращении аргентинца в Россию

26 Февраля 2024 • 12:35 Комментировать

Агент защитника румынского клуба «Университатя Клуж» Лукас Масоэро Рикардо Алонсо высказался о возможном возвращении своего клиента в Российскую премьер-лигу.

«Лукас следит за РПЛ, мы в курсе всего происходящего там. Возвращение в РПЛ возможно. Это одна из опций для дальнейшей карьеры Лукаса», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, что аргентинец покинул ряды «Пари НН» осенью прошлого года на правах свободного агента спустя два года выступлений за нижегородскую команду.

В текущем сезоне чемпионата Румынии 29-летний футболист принял участие в 15 играх, но не смог отметиться результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Рикардо Алонсо
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