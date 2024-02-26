Агент Масоэро высказался о возможном возвращении аргентинца в Россию

Агент защитника румынского клуба «Университатя Клуж» Лукас Масоэро Рикардо Алонсо высказался о возможном возвращении своего клиента в Российскую премьер-лигу.

«Лукас следит за РПЛ, мы в курсе всего происходящего там. Возвращение в РПЛ возможно. Это одна из опций для дальнейшей карьеры Лукаса», - приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

Напомним, что аргентинец покинул ряды «Пари НН» осенью прошлого года на правах свободного агента спустя два года выступлений за нижегородскую команду.

В текущем сезоне чемпионата Румынии 29-летний футболист принял участие в 15 играх, но не смог отметиться результативными действиями.