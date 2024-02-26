В «Пари НН» высказались о трансфере Джикии

Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался насчет потенциального трансфера защитника московского «Спартака» Георгия Джикии. Подписать игрока хотел бы главный тренер команды Сергей Юран.

«Хотеть - не значить иметь. Хотеть можно, например, Мбаппе и других ярких футболистов. Но это не значит, что клуб имеет на это финансовую и коммуникационную возможность», - передает слова руководителя Sport24.

После 18 туров Российской премьер-лиги нижегородский коллектив набрал 24 балла и занимает девятое место в турнирной таблице. В рамках 19-го тура подопечные Юрана на своем поле примут воронежский «Факел».