Ионов сообщил, что должен был продолжить карьеру в Азии

Российский полузащитник Алексей Ионов высказался о своем переходе в «Урал».

Экс-игрок сборной России заявил, что планировал продолжить карьеру в Азии, но в последний день после разговора с Григорием Ивановым и Виктором Ганчаренко остановился на границе Европы и Азии, в Екатеринбурге.

«Хочу ещё раз сказать спасибо президенту и главному тренеру за то, что благодаря им это произошло», — приводит слова Ионова пресс-служба уральского клуба.

Напомним, что 35-летний футболист первую часть сезона провел в «Ростове». Его соглашение с «Уралом» рассчитано до конца сезона, также предусмотрена опция пролонгации ещё на один год.