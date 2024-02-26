Бубнов оценил работу «Спартака» на трансферном рынке

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов оценил зимнюю трансферную кампанию «красно-белых».

«Не усилился «Спартак», чтобы претендовать на золото или хотя бы серебро. Побороться за Кубок и бронзу - может быть. Фактически остались с тем же составом, что и был в первой части сезона», - цитирует Александра Sportbox.

Напомним, что зимой ряды московского коллектива пополнил нападающий Манфред Угальде. Он перешел из нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро + два бонусами.

После 18 туров Премьер-лиги «Спартак» с 30 баллами занимает пятое место в турнирной таблице.