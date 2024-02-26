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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их»

26 Февраля 2024 • 11:46 Комментировать

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о судейском эксперименте в российском футболе. Во второй половине сезона судьи будут публично озвучивать свои решения после просмотра VAR.

«Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их. Тогда будет намного круче», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матчи Российской премьер-лиги возобновятся в начале следующего месяца. По итогам 18 сыгранных туров первое место занимает «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Булыкин VAR
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