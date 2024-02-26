Булыкин: «Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их»

Экс-форвард московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о судейском эксперименте в российском футболе. Во второй половине сезона судьи будут публично озвучивать свои решения после просмотра VAR.

«Судьи после игры должны давать флеш-интервью и объяснять свои действия. Нужно не объявлять решения VAR, а объяснять их. Тогда будет намного круче», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Матчи Российской премьер-лиги возобновятся в начале следующего месяца. По итогам 18 сыгранных туров первое место занимает «Краснодар», на второй позиции располагается петербургский «Зенит», а топ-3 замыкает столичное «Динамо».