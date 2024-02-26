Агент 17-летнего иранца Тахери рассказал, почему его клиент перешёл в «Рубин»

Агент 17-летнего нападающего Касры Тахери Дариош Фард рассказал, почему его клиент принял решение перейти в «Рубин».

Напомним, что казанский клуб заплатил иранскому «Сепахану» 35 тысяч долларов. Форвард заключил контракт до 31 декабря 2026 года.

Агент отметил, что отец футболиста работает и проживает в Казани, к тому же он вспомнил, что Сердар Азмун играл за «Рубин», а это говорит о том, что это именно тот путь, на который стоит равняться

«Данные факторы облегчили процесс принятия решения стать частью «Рубина». Это лучший и наиболее реалистичный вариант для игрока сейчас», - приводит слова Фарда Sport24.