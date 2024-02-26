Быстров рассказал, как нужно поступить с Промесом

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров высказался о тюремном сроке, к которому приговорили в Нидерландах форварда «красно-белых» Квинси Промеса.

«Россия не должна выдавать Промеса. По Промесу следствие идет уже четыре года, а речь о наркотиках - такого не может быть. Если только нидерландский суд не под марихуаной сидит. Бред какой-то», - приводит слова Владимира Sport24.

Напомним, что Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Квинси провел 17 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и шесть голевых передач.