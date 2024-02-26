Сёмин отреагировал на нововведение в российском футболе

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на новость о том, что судьи в матчах РПЛ и Кубка России будут публично озвучивать свои решения после вмешательства системы VAR.

«Эти эксперименты проводят ФИФА и УЕФА. В эксперименте участвует РПЛ. Это интересно и полезно для того, чтобы было больше прозрачности в решении судей. Вижу только положительную сторону в этом», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. После первой половины сезона первое место занимает «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим – «Динамо».