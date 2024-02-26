Новичок «Крыльев Советов» Орозко: «РПЛ — очень динамичная лига, я буду постепенно привыкать к ней»

Новичок «Крыльев Советов» Франко Орозко высказался о своем дебюте за самарский клуб. Вчера, 25 февраля, аргентинец отметился забитым мячом в товарищеском матче против подмосковных «Химок».

«Для меня игра получилась очень интересной. Я только начинаю узнавать товарищей по команде. Думаю, РПЛ — очень динамичная лига, я буду постепенно привыкать к ней», - заявил аргентинец в эфире программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, что 22-летний полузащитник подписал арендный контракт с российским клубом до конца этого календарного года. Он принадлежит «Ланусу». Стоит отметить, что у самарского клуба есть опция выкупа.