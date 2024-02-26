Быстров предложил бить палкой российских футболистов

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением об уровне российских игроков.

«Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически. Значит надо палкой бить! Применять дедовские методы, которые приносили нам пользу», - рассказал Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 18 туров. Первое место в 38 баллами занимает «Краснодар». На второй позиции располагается петербургский «Зенит», набравший 36 очков, а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).