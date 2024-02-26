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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров предложил бить палкой российских футболистов

26 Февраля 2024 • 11:09 Комментировать

Экс-игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров поделился мнением об уровне российских игроков.

«Молодые кабаны проигрывают конкуренцию 35-летним... Причем они нормально оснащены технически. Значит надо палкой бить! Применять дедовские методы, которые приносили нам пользу», - рассказал Владимир в интервью «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги сыграно 18 туров. Первое место в 38 баллами занимает «Краснодар». На второй позиции располагается петербургский «Зенит», набравший 36 очков, а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Быстров
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