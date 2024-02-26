Быстров оценил жест Медведева в адрес «Спартака»

Экс-полузащитник национальной сборной России Владимир Быстров в беседе с журналистами поделился мнением о жесте председателя правления «Зенита» Александра Медведева в сторону московского «Спартака».

«Александр Иванович умеет подогревать интерес. Ничего криминального не было! Он же никого не убил. Перебарщивать, конечно, не надо. Но это было в своем кругу», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» встретится со «Спартаком» в рамках 19-го тура Российской премьер-лиги. Поединок состоится в Санкт-Петербурге 2 марта. Перед этим матчем хозяева занимают второе место, а гости – пятое.