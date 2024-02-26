Глава РФС Александр Дюков высказался о внедрении эксперимента, связанного с системой VAR, в РПЛ и Кубке России. В весенней части сезона судьи будут публично объявлять свои решения после вмешательства видеоповторов.

«Эксперимент хорошо зарекомендовал себя на международных соревнованиях. В первых турах технология будет работать на нескольких матчах и к концу сезона станет доступна на всех матчах», - передает слова Дюкова пресс-служба Российского футбольного союза.

Поединки чемпионата России возобновятся в начале следующего месяца. После 18 туров Премьер-лиги лидером является «Краснодар». На втором месте находится петербургский «Зенит», а на третьем – столичное «Динамо».