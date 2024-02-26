В РПЛ и Кубке России введут эксперимент с VAR

РФС собирается запустить эксперимент в матчах Премьер-лиги и Кубка России. План состоит в том, чтобы арбитры во время игры объявляли свои решения, принятые после помощи системы VAR.

Решение рефери по спорному моменту можно будет услышать как на стадионе, так и во время телевизионной трансляции. Нововведение будет задействовано в матчах весенней части сезона-2023/2024.

В настоящий момент Российская премьер-лига находится на зимнем перерыве. Матчи 19-го тура состоятся в первых числах марта.

По итогам 18 туров первое место занимает «Краснодар», вторым идет «Зенит», а третьим – московское «Динамо».