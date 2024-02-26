Быстров оценил переход Кругового в ЦСКА

Экс-полузащитник национальной сборной России Владимир Быстрой поделился мнением о трансфере защитника петербургского «Зенита» Данила Кругового в московский ЦСКА.

«Как может быть потерей игрок, который сыграл три матча за сезон? Он хороший футболист, но полностью проиграл конкуренцию. Человек хочет играть, дождался момента, агент сработал хорошо», - передает слова Владимира «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Круговой подписал контракт с «армейцами» в середине прошлого месяца. Защитник перейдет в ЦСКА летом. До завершения нынешнего сезона футболист будет выступать за вторую команду «Зенита».