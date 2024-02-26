Наумов предсказал чемпиона России

Бывший президент столичного «Локомотива» Николай Наумов оценил шансы петербургского «Зенита» защитить чемпионский титул в текущем сезоне.

«Мне кажется, петербуржцы сейчас сделают рывок в чемпионате. У них все в порядке с составом, он наигран, футболисты уже опытные. Думаю, «Зенит» станет чемпионом по итогам этого сезона», - передает слова Наумова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 36 баллов и занимают второе место в турнирной таблице. «Сине-бело-голубые» отстают от лидирующего «Краснодара» на два очка. В первом матче после зимнего перерыва питерцы встретятся со «Спартаком».