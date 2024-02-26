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Хомуха: «Для ЦСКА не был неожиданным ответ «Зенита» по Круговому»

26 Февраля 2024 • 08:31 Комментировать

Экс-футболист московского ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал сведения о том, что петербургский «Зенит» запросил у «армейцев» 200 миллионов рублей за зимний переход защитника Данила Кругового.

«Наверняка в ЦСКА предполагали и такое развитие событий. Контракт Кругового заканчивается только по завершении сезона. Поэтому для них это не неожиданный ответ «Зенита», - передает слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, что ЦСКА заключил с Круговым контракт в середине января. К московскому клубу футболист присоединится летом. До завершения нынешнего сезона он будет выступать за вторую команду «Зенита».

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ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Хомуха Данил Круговой ещё теги
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