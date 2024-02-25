Президент «Урала» — о трансферах: «Взяли не всех, кого хотели»

Президент «Урала» Григорий Иванов поделился комментарием о работе клуба на трансферном рынке текущей зимой.

«Нельзя всегда и всем быть довольным. Конечно, есть определенные недоработки. Взяли не всех, кого хотели», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».

При этом функционер заявил, что тренерский штаб доволен проделанной работой, поэтому «Урал» будет играть теми, кого подписал.

После 18 туров подопечные Виктора Ганчаренко располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 19 зачетных баллов.

2 марта «Урал» проведет первый официальный матч в 2024 году — соперником в рамках 19-го тура РПЛ станет «Ахмат».