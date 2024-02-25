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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Сенников оценил перспективы «Локомотива»

25 Февраля 2024 • 20:16 Комментировать

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах команды во второй части сезона.

По словам Сенникова, он не ожидает, что в этом году «Локомотив» будет выступать весной так же, как в прошлом году.

«Сейчас немного другая ситуация – не надо подниматься со дна турнирной таблицы. Настрой немного другой. Думаю, «Локомотив» пройдёт вторую часть сезона так же ровно, как и первую, и будет в лидирующей пятёрке», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

После восемнадцати сыгранных туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.

Первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников
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