​Сенников оценил перспективы «Локомотива»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о перспективах команды во второй части сезона.

По словам Сенникова, он не ожидает, что в этом году «Локомотив» будет выступать весной так же, как в прошлом году.

«Сейчас немного другая ситуация – не надо подниматься со дна турнирной таблицы. Настрой немного другой. Думаю, «Локомотив» пройдёт вторую часть сезона так же ровно, как и первую, и будет в лидирующей пятёрке», - цитирует Сенникова «Чемпионат».

После восемнадцати сыгранных туров «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Михаила Галактионова отстаёт на семь очков.

Первый официальный матч в 2024 году «Локомотив» проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Динамо».