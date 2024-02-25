​Юран назвал трёх игроков РПЛ, которых подписал бы в «Пари НН» - двое из «Спартака»

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, каких трёх игроков из Российской премьер-лиги он хотел бы подписать в свою команду.

«Соболева можно в нападение. Джикию, который сейчас не востребован в «Спартаке». И Малкома из «Зенита». Ой, не Малкома, а Клаудиньо», - сказал Юран в программе «Коммент.Шоу».

После восемнадцати сыгранных туров «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч Премьер-лиги команда Сергея Юрана проведёт в воскресенье, 3 марта, - против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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