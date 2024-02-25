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​«Крылья Советов» не смогли обыграть «Химки» в последнем матче на сборах

25 Февраля 2024 • 19:11 Комментировать
Химки
...
Крылья Советов

В воскресенье «Крылья Советов» проводили последний товарищеский матч на зимних сборах. Команда Игоря Осинькина не смогла обыграть «Химки» - матч завершился вничью со счётом 1:1.

Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут уже в пятницу, 1 марта. Самарцы будут играть против «Ростова» на выезде.

После восемнадцати сыгранных туров «Крылья Советов» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Игоря Осинькина смогла раздобыть 29 зачётных баллов.

Протокол игры  
Химки1:1Крылья Советов
 
Овсянников БогданЕвгеньев РоманГоршков ЮрийРассказов НиколайБабкин СергейЕжов РоманКостанца ФернандоХубулов ВладимирСалтыков НикитаВитюгов МаксимШитов Владислав
Запасные: Соколов АртёмФролов Евгений ВадимовичРахманович АмарЛомаев ИванПисарский ВладимирЯкуба ДенисПопов Кирилл_Orozco F.Зотов ГеоргийПеченин КириллКарпицкий Егор
25 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки

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