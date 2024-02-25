​«Крылья Советов» не смогли обыграть «Химки» в последнем матче на сборах

В воскресенье «Крылья Советов» проводили последний товарищеский матч на зимних сборах. Команда Игоря Осинькина не смогла обыграть «Химки» - матч завершился вничью со счётом 1:1.
Ближайший матч чемпионата России «Крылья Советов» проведут уже в пятницу, 1 марта. Самарцы будут играть против «Ростова» на выезде.
После восемнадцати сыгранных туров «Крылья Советов» располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Игоря Осинькина смогла раздобыть 29 зачётных баллов.
Протокол игры
Овсянников Богдан•Евгеньев Роман•Горшков Юрий•Рассказов Николай•Бабкин Сергей•Ежов Роман•Костанца Фернандо•Хубулов Владимир•Салтыков Никита•Витюгов Максим•Шитов Владислав
25 февраля.
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