​Черчесов рассказал, в каких случаях взял бы в команду Месси и Роналду

Известный российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос, кого бы он предпочёл взять в свою команду – Лионеля Месси или Криштиану Роналду.

«Тут вопрос: а что мне надо для команды? Если у меня команда дисциплинированная, то мне нужны краски – это Месси. Если команда разболтанная, нужна дисциплина – это Роналду. Они оба великие, как тренер я играл против обоих. Между ними ничья», - цитирует Черчесова сайт «Матч ТВ».

В настоящий момент Станислав Черчесов не имеет тренерской работы. Прошлым летом специалист покинул «Ференцварош» после провала команды в квалификации Лиги чемпионов.

Черчесов известен главным образом по работе с национальной сборной России. В 2018 году специалист привёл команду к четвертьфиналу чемпионата мира.