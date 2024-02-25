Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о том, почему решил возглавить российский клуб.

— Все меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу. Но такие слова меня наоборот сильно мотивируют. Я легко решился на работу в «Сочи», потому что клуб сразу удовлетворил все мои пожелания. Я почувствовал, что нужен команде, — цитирует Морено Marca.

По мнению испанского специалиста, «Сочи» должен быть выше турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Морено возглавил южан этой зимой. В первой части текущего сезона команда набрала всего 11 очков в 18 турах и занимает последнее место в РПЛ.