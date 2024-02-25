Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»

25 Февраля 2024 • 17:28 Комментировать
Балтика
...
Сочи
03.03 19:00

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о том, почему решил возглавить российский клуб.

— Все меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу. Но такие слова меня наоборот сильно мотивируют. Я легко решился на работу в «Сочи», потому что клуб сразу удовлетворил все мои пожелания. Я почувствовал, что нужен команде, — цитирует Морено Marca.

По мнению испанского специалиста, «Сочи» должен быть выше турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, Морено возглавил южан этой зимой. В первой части текущего сезона команда набрала всего 11 очков в 18 турах и занимает последнее место в РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Роберт Морено

Новости по матчу

22 Февраля
13:51
Игрок «Сочи» Агболака продолжит карьеру в «Сабуртало»
21 Февраля
15:18
«Балтика» усилилась бразильским футболистом
20 Февраля
11:23
Агент Маргасова: «Мы не обсуждали с «Сочи» продление контракта»
19 Февраля
10:04
Андрей Мостовой: «Надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ»
13 Февраля
15:14
Диего Луна стал игроком «Балтики»
12 Февраля
14:10
Семшов: «Сутормин принял правильное решение перейти в «Сочи»
11 Февраля
14:29
«Балтика» усилится венесуэльским защитником
14:02
Джорджевич: «Если бы остался в «Сочи», пришлось бы тренироваться непонятно где»
13:25
Джорджевич: «Обид на «Сочи» нет»
11:20
Джорджевич — об уходе из «Сочи»: «Позвонили и сказали — всё, тренер так решил, это неприятно»
08 Февраля
15:01
Агент Фамейе: «Балтика» — отличный клуб с большими амбициями»
07 Февраля
13:16
Тарханов: «Сочи» останется в РПЛ»
12:03
Адиев — о тренере «Сочи» Морено: «Для меня это немного загадка»
06 Февраля
09:24
Кордова — о переходе в «Сочи»: «Для меня это отличный опыт в карьере»
05 Февраля
13:59
Марокканский агент — о возможном переходе игрока сборной Марокко в «Сочи»: «Сделка уже завершена или близка к своему завершению»
12:05
Агент Арбузова: «Ярослав благодарен всем в ЦСКА»
09:22
Нобоа назвал причину своего возвращения на родину
04 Февраля
11:30
Дркушич отказался от перехода в итальянский клуб, решив остаться в «Сочи»
01 Февраля
16:53
Игнашевич: «Козлов заслужил возможность играть в команде Премьер-лиги»
16:34
Нобоа: «Пока приостановил вопрос с получением российского гражданства»
16:24
Агент Бурмистрова: «Никита — одно из немногих светлых пятен в «Сочи»
11:25
Агент Заболотного: «Контракт Николая с «Сочи» был продлён ещё на сезон»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАЛТИКА СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В матче Лиги Европы произошла массовая драка с участием футболистов и тренеров Стало известно, сколько денег заработал Роналду за год в «Аль-Насре» ​Холанн выбрал новый клуб, новый владелец «Манчестер Юнайтед» поставил тренеру ультиматум, а Мбаппе может уехать в АПЛ – в главных слухах недели «Реал» хочет вернуть двух звёзд «Ливерпуль» готов начать переговоры с новым тренером - это не Хаби Алонсо 11 игроков могут уйти из «Манчестер Юнайтед» - известны все имена «Бавария» приняла решение по Моуринью Абаскаль выбрал основного вратаря в «Спартаке» Де Брёйне принял решение по своему будущему Клопп принял решение по будущему
Беззубые атаки и похожие голы: «Барселона» и «Наполи» разошлись миром в первом матче плей-офф ЛЧ «Наполи» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Порту» в концовке вырвал победу у «Арсенала» «Барселона» забила 4 гола в ворота «Хетафе» «Манчестер Юнайтед» готов заплатить 200 миллионов за нападающего «Реала» «Бавария» снова проиграла, пропустив 3 гола от «Бохума» ​Месси выступил с заявлением Тухель покинет «Баварию» в конце сезона «Барселона» - «Хетафе»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 «Барселона» продолжает платить Месси
Спортивные новости
Селиваненко отреагировал на победу Хачанова на турнире в Дохе «Она ошибалась больше, чем когда-либо»: Чесноков высказался о поражении Калинской в финале турнира в Дубае Никита Гусев побил рекорд Сергея Мозякина по количеству очков в регулярном чемпионате КХЛ Московское «Динамо» одержало восьмую победу подряд в КХЛ, переиграв «Адмирал» Чесноков высказался о сотрудничестве между Медведевым и Симоном Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Февраля
18:45 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА рассказали, почему заменили Агапова в игре с «Динамо»
18:29 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: По игре «Спартак» ближе остальных к лидерам РПЛ
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Черчесов рассказал, в каких случаях взял бы в команду Месси и Роналду
17:28 · Россия. Премьер-лига
Морено — о «Сочи»: «Меня называют сумасшедшим, говорят, что я вылечу»
17:26 · Россия. Премьер-лига
​Fan ID в России не отменят – министр спорта
17:08 · Россия. Премьер-лига
Четверик дал совет Чалову
17:08 · Россия. Премьер-лига
Агент Галунов назвал сильные качества новичка «Оренбурга» Горбани
16:46 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» допустили возможную сделку с «Локомотивом» по Марадишвили и Сулейманову
16:29 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Я не вижу, чем Файзуллаев хуже Малкома»
16:23 · Россия. Премьер-лига
​Юран ответил, готов ли в четвёртый раз возглавить «Химки»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​«Долби»: Юран рассказал о совете Романцева
16:12 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Спартака» Петкович назвал «Зенит» лучшей командой в РПЛ
16:12 · Россия. Премьер-лига
​«Чемпионами надо стать»: Юран пофантазировал о назначении в «Спартаке»
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Юран ответил, сколько голов забил бы в сезоне РПЛ
15:23 · Россия. Премьер-лига
Бывший тренер «Спартака» Витория может возглавить «Ботафого»
Все новости
Рекомендуем