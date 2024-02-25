​Fan ID в России не отменят – министр спорта

Система, при которой для посещения матчей Российской премьер-лиги требуется карта болельщика, продолжит работать. Об этом рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

«Я не считаю, что карта болельщика имеет отношение к попыткам убить футбол. Это указ президента, и тут обратной дороги не будет. Я считаю, что это решение направлено на безопасность и культуру боления. Не более и не менее того», - слова Матыцина приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что активные фанаты российских клубов бойкотируют матчи из-за внедрения так называемой системы Fan ID. Фанаты видят в этой системе намерение властей полностью контролировать фан-движение.

До возобновления сезона Российской премьер-лиги осталось менее недели – матчи девятнадцатого тура пройдут 1, 2 и 3 марта.