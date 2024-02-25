​Юран ответил, готов ли в четвёртый раз возглавить «Химки»

Наставник «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Химки» в четвёртый раз.

- Если вас позовут, вернётесь в «Химки»?

- Нет, - ответил Юран в программе «Коммент.Шоу».

Напомним, что в последний раз Сергей Юран покинул «Химки» в августе 2022 года. Отставка тренера получилась неожиданной, ведь подмосковная команда неплохо начала тот сезон и даже отобрала очки у «Зенита».

«Пари НН» после восемнадцати туров занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший официальный матч команда Сергея Юрана проведёт 3 марта – против «Факела» дома.