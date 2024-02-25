​«Долби»: Юран рассказал о совете Романцева

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, какой самый ценный совет он получил от Олега Романцева. Как известно, Романцев является советником в нижегородском клубе.

«Самый ценный совет от Романцева? Я ему говорил: «Олег Иванович, вот никак не получается с психологией в выездных матчах». Он говорил: «Долби, долби». Я говорю: «Я им объясняю, уберите ромбик, уберите эмблему «Зенита» визуально. Там те же футболисты, что и вы. У них не три руки и четыре ноги». Романцев говорит: «Всё правильно. Долби, долби – и это придёт», - сказал Юран в программе «Коммент.Шоу».

После восемнадцати сыгранных туров «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Любопытно, что 22 из 24 своих очков команда Сергея Юрана набрала в домашних матчах.