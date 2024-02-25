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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Долби»: Юран рассказал о совете Романцева

25 Февраля 2024 • 16:18 Комментировать

Рулевой «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, какой самый ценный совет он получил от Олега Романцева. Как известно, Романцев является советником в нижегородском клубе.

«Самый ценный совет от Романцева? Я ему говорил: «Олег Иванович, вот никак не получается с психологией в выездных матчах». Он говорил: «Долби, долби». Я говорю: «Я им объясняю, уберите ромбик, уберите эмблему «Зенита» визуально. Там те же футболисты, что и вы. У них не три руки и четыре ноги». Романцев говорит: «Всё правильно. Долби, долби – и это придёт», - сказал Юран в программе «Коммент.Шоу».

После восемнадцати сыгранных туров «Пари НН» располагается на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. Любопытно, что 22 из 24 своих очков команда Сергея Юрана набрала в домашних матчах.

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