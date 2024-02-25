​«Чемпионами надо стать»: Юран пофантазировал о назначении в «Спартаке»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос о своём возможном назначении в «Спартаке».

- Вас назначили в «Спартаке». Вы собрали игроков на базе, они перед вами все стоят. Первое, что вы им скажете?

- Чемпионами надо стать, парни. Это «Спартак». Чемпионами надо, парни, - сказал Юран в программе «Коммент.Шоу».

Стоит сказать, что в своё время Сергей Юран выступал за московский «Спартак» в качестве футболиста.

Отметим, что «Пари НН» после первой части сезона Российской премьер-лиги располагается на девятой позиции в турнирной таблице. От пятого «Спартака» нижегородцы отстают на шесть очков.