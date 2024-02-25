​Юран ответил, сколько голов забил бы в сезоне РПЛ

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран ответил на вопрос, сколько бы голов он забил в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, если бы был футболистом.

«Свои 16-17 голов забил бы», - сказал Юран в программе «Коммент.Шоу».

После первой части сезона «Пари НН» располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От пятого «Спартака» команда Сергея Юрана отстаёт на шесть зачётных баллов (24 против 30).

Ближайший официальный матч «Пари НН» проведёт в воскресенье, 3 марта, – против «Факела» на своём поле. Игра стартует в 14:00 по московскому времени.