Бывший тренер «Спартака» Витория может возглавить «Ботафого»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория может возглавить «Ботафого», сообщает Canal do Manel.

По сведениям источника, в шорт-листе бразильского клуба также находятся ещё два специалиста.

Напомним, последним местом работы Витории была сборная Египта, которую он покинул в начале текущего месяца.

«Спартак» португалец возглавлял в 2021 году и сумел занять с «красно-белыми» первое место на групповом этапе Лиги Европы, выступая в одном квартете с «Лестером», «Наполи» и «Легией». Также Витория успел поработать в «Аль-Насре», «Бенфике», «Витории Гимарайнш» и «Пассуш де Феррейра».