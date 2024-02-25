Тарханов прокомментировал первый трофей Слуцкого в Китае

Экс-наставник екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов оценил первый успех Леонида Слуцкого в Китае. Напомним, тренер «Шанхай Шеньхуа» недавно помог новой команде завоевать Суперкубок Китая.

«Посмотрим, как он проведёт начало чемпионата. Сомнений нет в том, что он такой тренер, который может создать команду», – приводит слова Тарханова издание Vprognoze.

Напомним, Слуцкий подписал с «Шанхай Шеньхуа» контракт сроком на один год. Бывший наставник сборной России до этого неудачно поработал в казанском «Рубине», который под руководством Леонида вылетел во второй дивизион, но затем вернулся в элиту при другом тренере.