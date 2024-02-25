Дьяков: «Думаю, «Динамо» финиширует выше «Краснодара»

Экс-футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков думает, что «бело-голубые» финишируют в чемпионате выше «Краснодара». Напомним, «быки» отправились на зимнюю паузу в качестве лидера Российской премьер-лиги, тогда как «Динамо» сейчас находится на третьем месте с отставанием в 6 очков от вершины таблицы.

«Динамо» в состоянии навязать борьбу. И думаю, что по итогам чемпионата динамовцы будут выше, чем «Краснодар», – цитирует Дьякова Rusfootball.

Напомним, пока главным конкурентом «Краснодара» в борьбе за чемпионство является «Зенит», который отстаёт от «быков» всего на два очка в турнирной таблице.