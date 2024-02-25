Дзюба одним словом отреагировал на трофей Слуцкого

Центрфорвард московского «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на успех Леонида Слуцкого. «Шанхай Шеньхуа» под руководством российского тренера стал обладателем суперкубка Китая, минимально победив «Шанхай Порт» со счетом 1:0.

«Горжусь», - оставил сообщение Дзюба в социальных сетях, отметив аккаунт наставника.

Слуцкий занял пост главного тренера «Шанхай Шеньхуа» в конце прошлого года. Трудовое соглашение 52-летнего специалиста с китайским клубом рассчитано до конца 2024 года.

В России Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА, казанском «Рубине», самарских «Крыльях Советов», «Москве».