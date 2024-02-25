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Эштреков: «У «Локомотива» хороший состав, чтобы бороться за высокие места» эксклюзив

25 Февраля 2024 • 14:35 Комментировать

Бывший тренер «Локомотива» Владимир Эштреков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о зимнем трансферном окне для «железнодорожников».

- Как оцениваете трансферную компанию «Локомотива»? Клуб взял трех футболистов, Ньямси, Хамулича и Салтыкова, правда, последний присоединился к команде только летом.

- Раз «Локомотив» решил, что этого достаточно, значит, будем считать, что все нормально. Понятно, что усиление нужно всегда и на все позиции, но, видимо, руководство посчитало, что до лета этот состав его устраивает, и он способен бороться за высокие места. В защите были проблемы, и это давно известно. С приходом Ньямси посмотрим, как удастся их решить. Сейчас самое главное, как команда провела сборы и подготовилась к рестарту сезона. По количеству состав укомплектован хорошо, людей хватает, и все они квалифицированные.

- Смотрели контрольные матчи «Локомотива» на сборах?

- Только читал отчеты и смотрел нарезки игр. В любом случае все покажет только чемпионат. Не важно, с каким счетом «железнодорожники» выигрывали. Состав сейчас хороший, чтобы бороться за высокие места. Пусть новобранцев не так много, но, значит, клуб считает, что этого достаточно.

- Что думаете о приходе Хамулича? Он сможет вытеснить Дзюбу из состава, как думаете, или они будут играть вместе?

- Мы можем только рассуждать на эту тему. Видимо, команде был нужен такой высокий нападающий. Это решение тренерского штаба.

- Из ушедших ребят есть те, о ком жалеете? Клуб покинули Марадишвили, Рыбчинский, Кузьмичёв, Пабло, Конти, Куликов.

- Куликов, Рыбчинский, Кузьмичёв ушли ради игровой практики, потому что на их позициях в центральной зоне перебор футболистов. Магкеев вернулся в строй. А им нужно играть. Возраст для этого подходящий. Возможно, кто-то из ребят вернется в «Локомотив».

- Писали о возможном переходе в «Пари НН» Магкеева летом. После травмы ему сложно будет пробиться в состав «железнодорожников», или мы его увидим?

- Травма у него серьезная, и ушло много времени на ее лечение. Все будет зависеть от его физического состояния, как он сам себя чувствует. До травмы он был игроком основного состава, а сейчас нужно начинать все заново. Думаю, он поможет команде. Это опытный футболист.

- Удалось сохранить Тикнизяна, у которого не срослось с «Зенитом». Насколько это важно для «железнодорожников»?

- О важности говорит за него статистика. Она очень хорошая. Он много забивал, отдавал передач. Это игрок линии обороны и атаки. Но он не нападающий. На своей позиции Тикнизян приносил команде большую пользу. Наир вырос, как футболист, играя в сборной. Набрался там опыта. Для «железнодорожников» хорошо, что он остался. И для него то же самое. Он здесь себя чувствует нормально.

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- Какие предчувствия по второй части сезона?

- Есть надежда, что команда выступит достойно и не опустится ниже того места, на котором находится сейчас. В идеале нужно добавлять.

Елена Григорьевская

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Локомотив Москва Владимир Эштреков
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