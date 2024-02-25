Ветеран «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о готовности «железнодорожников» к возобновлению сезона.

- Как оцениваете трансферную компанию «Локомотива»? Купили Ньямси и Хамулича.

- Мне кажется, этого достаточно. У «Локомотива» была проблема с центральным защитником, и ее закрыли. Ньямси станет лидером обороны, считаю. На других позициях я проблем не видел.

- Хамулич нужен команде, учитывая, что по габаритам он такой же, как Дзюба?

- Его взяли на перспективу. На данный момент в команде есть Дзюба и Сулейманов, поэтому эта позиция не являлась проблемной. Тем более, учитывая, что «Локомотив» играет в одного нападающего.

- Хамулич сможет вытеснить Дзюбу из состава весной или вряд ли?

- У Хамулича хорошие данные. Да, он не забивал и не проявлял себя, но, возможно, в «Локомотиве» у него это получится. Поэтому я и говорил, что эта покупка на будущее. Но надо понимать, что Дзюба пропустил почти месяц подготовки, не тренировался. Это достаточно много. Надо смотреть, в каких кондициях он подойдет к рестарту сезона. Не исключено, что у Хамулича будут шансы показать себя. А может, Артём, как профессионал, и за две недели наберет хорошую форму.

- В таком возрасте сложно будет это сделать?

- Да, сложно. Первая игра с «Динамо» покажет, кто будет в составе. Думаю, что, все-таки, на эту игру выйдет Дзюба.

- А как оцените трансфер Ньямси?

- Это футболист, который уже сейчас должен помогать команде.

- «Локомотив» покинули Марадишвили, Рыбчинский, Куликов, Кузьмичёв, Пабло и Конти. Из ушедших ребят о ком жалеете?

- Нет. У ребят были шансы себя проявить. Например, Рыбчинский уже второй раз возвращался в команду. Куликов тоже уже давно выходил на замену, но так и не стал основным футболистом. Кузьмичёву дали несколько шансов, но для «Локомотива» это слабый центральный защитник. Ему нужно где-то играть. Правильно клуб отпустил этих ребят. Им надо играть и развиваться, а здесь они точно сидели бы в запасе.

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- Какими видите перспективы Магкеева в команде? Весной мы его увидим на поле?

- Магкееву надо окрепнуть после такой тяжелой травмы, поэтому зимой речь и не шла о переходе куда-то. А летом у него закончится контракт. Поэтому и решили подождать. Но я не считаю, что у него нет шансов играть в «Локомотиве». Тем более, это универсальный футболист. Он может и опорника сыграть. До травмы он хорошо выглядел. Мне нравилось, как он играл.

Елена Григорьевская