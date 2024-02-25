Экс-игрок «Спартака» Петкович готов вернуться в РПЛ

Экс-футболист московского «Спартака» Марко Петкович в беседе с корреспондентом поделился мнением насчет возможного возвращения в Российскую премьер-лигу.

«Хочу ли я вернуться в Россию? Конечно, сто процентов. Я бы хотел. Почему нет. Еще время будет. Сто процентов 6-7 лет», - передает слова опытного защитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Петкович защищал цвета «народной команды» с 2017 по 2019 год. Вместе с московским коллективом Марко стал обладателем суперкубка России. В данный момент 31-летний сербский футболист выступает за «Раднички».