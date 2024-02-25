Бушманов оценил решение Классена остаться в «Спартаке»

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о решении защитника Леона Классена остаться в московском клубе.

«Его выбор остаться в «Спартаке». Скорее всего, играть он не будет. Его желание остаться в «Спартаке» говорит о том, что он думает не о своём развитии, а чтобы быть в классной команде», - передает слова Бушманова «Чемпионат».

Напомним, что Классен выступает за московский коллектив с января 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России защитник провел всего две встречи и отметился одной голевой передачей. По итогам 18 туров «красно-белые» с 30 баллами занимают пятое место в турнирной таблице.